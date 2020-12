Bratanica Julii Roberts rodzi lada dzień. Ostatnie tygodnie były dla niej trudne

Emma przez kilka lat była związana z Evanem Petersem. Łączyło ich intensywne uczucie. Aktorce zdarzyło się podnieść rękę na ekspartnera – pobiła go w pokoju hotelowym i oskarżono ją o przemoc domową. Pomimo tej sytuacji Peters nie porzucił ukochanej i dał jej kolejną szansę. Para nawet się zaręczyła. W marcu 2019 r. ich związek przeszedł jednak do historii. Roberts niemal od razu zaczęła spotykać się z Garrettem Hedlundem, znanym z hulaszczego trybu życia. Co ciekawe, jej znajomi opowiadali prasie, że Emma nie traktuje tej znajomości zbyt poważnie – chciała odpocząć po poprzednim związku i dobrze się bawić. Wygląda jednak na to, że aktorzy nie potrafią bez siebie żyć i spodziewają się dziecka.