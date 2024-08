Został gwiazdą "365 dni". Rok temu wziął ślub

Otar Saralidze to polsko-gruziński aktor, który zagrał w takich produkcjach, jak "365 dni", czy "Mecenas Porada". Mężczyzna rok temu poślubił Katarzynę Zbrojewicz, o której mówi "miłość mojego życia". Zanim ją spotkał, był w związku z Laurą Reiss. Niestety relacja ta skończyła się sporym skandalem, który ciągnął się latami.

Brukowiec zacytował rzekomą odpowiedź Saralidze na te rewelacje: "To nie ja jestem ojcem tylko Szyc". Agentka Borysa Szyca złożyła pozew przeciwko Otarowi o zniesławienie. Saralidze odcinał się od tych informacji, twierdząc, że nic takiego nie powiedział. Jego batalia trwała pięć lat. Wówczas "Super Express" musiał opublikować sprostowanie i przyznać, że opowieść z Borysem Szycem została zmyślona.

