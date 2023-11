Michał Chorosiński: Mam wrażenie, że ludzie nas nienawidzą

"Ktoś ją wyrzuci drzwiami, to wchodzi oknem"

Dzięki żonie zmienił zdanie o politykach. - Wiem, że ludzie nie mają najlepszego zdania o politykach, ja też kiedyś miałem podobnie. Teraz przyglądając się pracy żony, nieco zmieniłem podejście. Wierzę już, że są w polityce ludzie, którzy chcą coś dobrego zrobić, chcą coś zmienić. Ale przyznam, że jest to wręcz masakrycznie trudny kawałek chleba, do tego dochodzi wszechobecny hejt i niezrozumienie walki politycznej - przyznaje Chorosiński. Dodaje, że Dominika jako polityczka zaskakuje go go swoją nieustępliwością i konsekwencją.