Została wdową, gdy była w czwartej ciąży. Nieoczekiwanie znalazła miłość

Rochelle Pitts, 32-latka z Florydy, straciła męża na trzy dni przed Bożym Narodzeniem 2020 roku. Była wtedy w zaawansowanej ciąży z czwartym dzieckiem. Udało jej się ponownie znaleźć miłość z najlepszym przyjacielem jej męża, Scottem. Podkreśla, że jest wdzięczna za to, co mają dzisiaj, ale przyszło to "ogromnym kosztem".