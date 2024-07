Została zgwałcona. "To ja byłam oskarżana"

28 czerwca 2024 roku Sejm przyjął nową definicję gwałtu . Według ustawy, gwałt jest "doprowadzeniem innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody". Zmiany objęły także zwiększenie kary za tego typu przestępstwo. Będzie wynosić od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Maja Staśko podzieliła się na swoim profilu na Instagramie tekstem napisanym przez zgwałconą kobietę. Mimo wszystko, to ona była oskarżana o to, że została zgwałcona. Po zgłoszeniu przestępstwa, wysłano ją na badanie, które przeprowadził mężczyzna.

