ZostańWDomu. Jak pomóc seniorom i osobom o obniżonej odporności? Wydrukuj plakat i daj znać, że pomożesz

Akcja #ZostańWDomu ma uchronić przed zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 tych, którzy są najbardziej narażeni na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19. W trosce o swoje zdrowie wszystkie osoby starsze, z obniżoną odpornością czy przewlekle chore powinny zostać w domu. Nie zawsze jednak jest to możliwe.

POMOGĘ – wydrukuj plakat i pomóż tym, dla których koronawirus jest najgroźniejszy

Jeśli jesteś zdrowa/zdrowy i chcesz pomóc tym, którzy w tej wyjątkowej sytuacji powinni być szczególnie ostrożni, wydrukuj nasz plakat i powieś go w miejscu, w którym będzie od razu zauważalny – drzwiach wejściowych do klatki, tablicy ogłoszeń, bramie wjazdowej. Dzięki temu każdy, kto będzie potrzebować pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy wyniesieniu śmieci, będzie mógł zadzwonić do ciebie i poprosić o twoją pomoc.