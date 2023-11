Zostawiasz otwarte drzwi pralki? Popełniasz duży błąd

Jak często używasz pralki? Odpowiedź zapewne brzmi: dosyć często. W końcu to dzięki niej nie musimy prać ręcznie, tracąc na to przynajmniej kilka godzin, a także martwić się o plamy, które spiorą się przy odpowiedniej temperaturze. Pralka to urządzenie, które jest nam wręcz niezbędne. Warto więc wiedzieć, jak powinniśmy o nią dbać, by służyła nam jak najdłużej. Jeżeli pozostawiasz otwarte drzwi pralki, koniecznie przestań tak robić.