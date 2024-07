Zostawił dla niej żonę. "Połączyło nas coś wyjątkowego"

Piotr Grabowski jest znanym polskim aktorem, który pojawiał się w produkcjach, takich jak "Na Wspólnej", "M jak miłość" oraz serii "Nad rozlewiskiem". Prywatnie do 2008 roku był mężem aktorki Marty Konarskiej, z którą ma dwoje dzieci: Aleksandrę oraz Macieja.

Podczas pracy na planie serialu "Tajemnica twierdzy szyfrów", Piotr Grabowski poznał 13 lat młodszą Annę Dereszowską, z którą połączyło go gorące uczucie. To wtedy zdecydował się na rozwód z Martą Konarską i przeprowadzkę z Krakowa do Warszawy.