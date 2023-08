Nie ma żony. Bez ogródek mówi, co naprawdę za tym stoi

Żyją w zgodzie. Mają wiele wspólnych planów

Para doczekała się dwójki dzieci - Nataszy oraz Kajtka. Często razem podróżują. Pociechy aktorów nie chodzą do szkoły - ich rodzice postawili na edukację domową. Jednym z marzeń Lichoty i Wrońskiem był wspólny biznes. Udało im się to zrealizować; od pewnego czasu są właścicielami glampingu we wsi Jaśliska. Przeglądając Instagram aktorki, można wywnioskować, że jeżdżą tam bardzo często.