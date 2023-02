Córka zmarłego toprowca zabrała głos. "Jesteś samobójcą? Śmiało - idź"

Post błyskawicznie rozszedł się w sieci i zebrał setki komentarzy. Internauci podkreślali przede wszystkim konieczność przynajmniej częściowej odpłatności za akcje ratowników. "Tak by było sprawiedliwie, a matka natura weryfikowałaby idiotów. Ekstremalne warunki to ratownicy wywieszają czerwoną flage i schodzą z posterunku, wolny obywatel w wolnym kraju idzie na własne ryzyko i nie naraża innych" - zauważył jeden z użytkowników. Inna dodała: "TOPR to pewnego rodzaju powołanie oraz misja, ale w sytuacji, gdyby tacy agenci idący w adidasach czy moon bootach w skrajnych warunkach w Tatry, by się 10 razy zastanowili nad swoją decyzją porzucając myślenie »bo przecież jak coś, to jest TOPR«, to i bezpieczeństwo ratowników nie byłoby wielokrotnie bez potrzeby narażane".