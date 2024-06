Zrezygnowała z jeansowych szortów. Woli coś elegantszego

Była prowadząca "Pytania na śniadanie" pochwaliła się outfitem na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 100 tys. internautów. Widać, że w tej eleganckiej odsłonie czuje się jak ryba w wodzie. Opczowska zaprezentowała się w beżowych bermudach w kant, do których dobrała śmietankowy top z zabudowanym dekoltem. Odrobinę w stylu "old money". Jak widać, wystarczyły tylko dwa elementy, by stworzyć świetną bazę letniej stylizacji. Reszta to gra dodatków.