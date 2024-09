Zrób to we wrześniu. Kwiaty zakwitną jak nigdy

Jesień to czas intensywnej pracy w ogrodzie. Trzeba skosić trawę, zabezpieczyć rośliny i zasadzić nowe cebulki kwiatowe. To już ostatni moment, aby to zrobić. W innym wypadku kwiaty nie będą miały szansy ukorzenić się przed zimą i nie przetrwają do wiosny. Istotny jest nie tylko termin, ale i sam sposób sadzenia. Jak prawidłowo sadzić kwiaty cebulowe? Poznaj niezawodny sposób.