Chwasty, zwane też frędzlami czy badylami, odrastają niczym grzyby po deszczu. Nic więc dziwnego, że walka z nimi często spędza nam sen z powiek. Okazuje się jednak, że wrzesień to idealny moment, by rozprawić się z nimi raz na zawsze. Podpowiadamy, jak to zrobić tanio i do tego skutecznie.

Prosty sposób na chwasty w ogrodzie

Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tak też jest w tym przypadku. Zamiast inwestować w bardzo drogie środki chemiczne, dzięki którym pozbędziemy się chwastów w ogrodzie, wystarczy, że poświęcimy odrobinę swojego czasu.

Nie każdy wie, że to właśnie jesienią wiele chwastów wytwarza nasiona. Jeśli wcześniej jednak usuniemy je z ogrodu, zminimalizujemy ryzyko ich wysiania w ogrodzie.

"Jeśli chwasty zostaną poddane zabiegowi teraz, nie będą mogły się ponownie wysiewać, co pomoże ograniczyć ilość chwastów pojawiających się wiosną - zdradził w rozmowie z "The Sun" ekspert w dziedzinie tarasów i brukowania Steven Walley.

Ekspert podkreślił także, że chcąc pozbyć się chwastów rosnących w szczelinach kostki brukowej, należy usuwać je razem z korzeniami. Oprócz tego trzeba regularnie wymiatać z niej wszelkie zanieczyszczenia.

Zadbaj o ogród jesienią. Wiosną wyrosną w nim piękne kwiaty

Przełom września i października to dobry moment, by zasadzić w ogrodzie cebulki kwiatów, które wiosną przyozdobią naszą posesję. Można skusić się m.in. na żonkile oraz tulipany. Dobrze jest jednak wiedzieć, jak to prawidłowo zrobić.

"Sadząc cebulki, pamiętaj, aby kopać wystarczająco głęboko. Zaleca się, aby głębokość była dwa razy większa od głębokości samej cebulki, aby zapewnić dobry drenaż. Nie zapomnij wybrać miejsca, w którym na pewno będzie świecić słońce" - zdradził w tej samej rozmowie Walley.

