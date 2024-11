Ostatni dzwonek dla hortensji. Inaczej roślina zmarnieje

Hortensje ogrodowe wymagają szczególnej troski - zwłaszcza w okresie jesiennym, gdy przyroda przygotowuje się do zimowego spoczynku. Główne działania zabezpieczające należy rozpocząć pod koniec listopada lub na początku grudnia, tuż po pierwszych przymrozkach. Ważne jest, aby nie zakładać ochrony zbyt wcześnie. Może to bowiem spowodować, że rośliny nie wejdą w odpowiednim momencie w stan spoczynku i staną się bardziej podatne na niskie temperatury.

Pod koniec listopada przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest obsypanie dolnej części pędów i korzeni kopczykiem z kory sosnowej bądź ziemi zmieszanej z kompostem . Jeżeli takich nie posiadamy, może być to również sama ziemia.

Gdy temperatura spadnie poniżej 6 st C, pędy owijamy agrowłókniną . To ważne, ponieważ chroni ona krzewy przed niskimi temperaturami, a także utratą wilgoci. W miesiącach zimowych nie podlewamy hortensji . Wiosną powoli zdejmujemy zabezpieczenia. Podlewamy, nawozimy, przycinamy i czekamy na zakwitnięcie.

Jak zadbać o hortensję posadzoną w donicy? Jej zimowanie jest na szczęście podobne, jak w przypadku hortensji ogrodowej. Jest tylko jedna różnica - u takiej hortensji należy bardziej zadbać o korzenie . Donice warto obłożyć styropianem lub słomą oraz przenieść je z rośliną w ciche i nieco nasłonecznione miejsce. Górną część hortensji owijamy agrowłókniną. Taka hortensja powinna zostać pod przykryciem do końca przymrozków . Jeżeli chodzi o podlewanie, zasady są takie same. Rozpoczynamy je dopiero wiosną.

