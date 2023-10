Myślała, że to meszki. Prawda okazała się dużo gorsza

Następnego dnia skóra dwulatka wyglądała jeszcze gorzej. Wówczas do jego rodziców dotarło, że to wcale nie latające insekty są odpowiedzialne za ukąszenia. Wystarczyło podnieść prześcieradło, aby odkryć niechlubną tajemnicę hotelu. Co więcej, jego pracownicy od problemu umywali ręce! W materacu aż roiło się od pluskiew, które zaatakowały malucha.