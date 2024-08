Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Co zrobić, by wrzos pięknie zakwitł?

Zrób to zaraz po zakupie wrzosów. Jesienią będą uginać się od kwiatów

Wrzosy nie bez powodu uznawane są za jeden z symboli jesieni. W końcu to właśnie wtedy zachwycają nas swoim pięknym kwiatostanem. Jak o nie odpowiednio dbać? Wystarczy po ich zakupie pamiętać o ważnej zasadzie. Odwdzięczą się przepięknymi kwiatami.

Są proste w uprawie, a w dodatku pięknie się prezentują zarówno w ogrodach, jak i na parapetach. Jeśli zależy nam na tym, by obwicie zakwitły, trzeba zapewnić im do tego jednak odpowiednie warunki. Podpowiadamy, na co szczególnie warto zwrócić uwagę.

Pielęgnacja wrzosów – od czego zacząć?

Wiele osób już zaczęło rozglądać się za nowymi, jesiennymi kwiatami. Ogromną popularnością nie bez powodu cieszą się wrzosy, których wczesne gatunki zaczynają kwitnąć już pod koniec sierpnia. Decydując się na nie, możemy mieć w dodatku pewność, że kiedy inne rośliny już przekwitną, one będą zachwycały nas swoimi kwiatami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tuż po powrocie z nową sadzonką, warto od razu przesadzić ją do nowej, nieco większej donicy lub wsadzić do ogrodu. Niestety niewiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że kwiaty często sprzedawane są w za małych osłonkach.

Rośliny zakupione w sklepie ogrodniczym lub od hodowcy należy umieścić w doniczce o minimalnej średnicy 15 cm, wyposażonej w otwory odpływowe. Ziemia powinna mieć pH między 3,5 a 5 oraz być kwaśna, próchniczna i torfowa. Na powierzchni warto wysypać ściółkę, na przykład z kory sosnowej, trocin lub igliwia.

Warto od razu przesadzić nowe kwiaty © Adobe Stock | Madeleine Steinbach

Jak dbać o wrzosy?

Wrzosy uwielbiają lekko wilgotne podłoże, dlatego nie należy doprowadzać do jego przesuszenia. Nie możemy jednak przesadzić, bowiem ich korzenie mają tendencję do gnicia, dlatego nie warto lać na nie za dużo wody. Lepiej robić to częściej, ale niezbyt obficie.

Warto pamiętać, że wrzosy to rośliny wieloletnie, dlatego przed nadejściem pierwszych większych przymrozków należy odpowiednio je zabezpieczyć zimową agrowłókniną. Przedtem trzeba także obficie je podlać. Z kolei wiosną kwiaty powinny zostać przycięte.

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.