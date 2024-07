Wskoczyła w mini. Nie dość, że krótka, to jeszcze z "dziurą"

Maffashion to kolorowy ptak polskiego show-biznesu. Jest na bieżąco z najświeższymi trendami, w a jej garderobie nie wieje nudą. Nie boi się eksperymentować ze stylizacjami. Na każdym kroku bawi się modą i wychodzi jej to doskonale.

Stylizacje, którymi blogerka dzieli się z internautami, są inspiracją dla fashionistek. Maffashion nie stroni od odważnych printów czy wycięć, które wciąż są na topie. Jej instagramowy profil śledzi prawie półtora milion osób. To prawdziwa skarbnica trendów!

Ostatnio blogerka znów zachwyciła obserwujących. Na Instagramie pokazała odważną stylizację, na którą skuszą się tylko nieliczni. Wskoczyła w panterkę. Cętki "pokryły" ją od stóp do głów.

Góra stylizacji to kopertowa bluzka o krótkim kroju. Zakończona wycięciem na brzuchu i wiązaniem. A co działo się na dole? Maffashion zaszalała! Włożyła króciutką spódnicę z marszczeniem i odważną "dziurą" z boku . Dopasowana mini podkreśliła nienaganną sylwetkę blogerki.

Maffashion zdecydowała się na total look z motywem zwierzęcym. Panterka kiedyś była szczytem obciachu i cieszyła się złą sławą, a dziś zalewa ulice. Drapieżny wzór bije rekordy popularności . Jest wszędzie! Cętki pojawiają się na sukienkach, spodniach, strojach kąpielowych czy butach. Nic dziwnego, że Julia Kuczyńska też się na nią skusiła. Teraz nie ma modniejszego wzoru.

