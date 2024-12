Zrobiła sobie selfie w lustrze. Stanęła w dzwonach

Póki co zdaje się, że lata 20. XXI zostały całkowicie zdominowane przez spodnie wide leg, czyli te z szerokimi nogawkami. Tendencje w modzie zmieniły się zatem o 180 stopni, nawiązując do poprzedniej dekady i fascynacji rurkami.

Pomiędzy tymi dwoma nurtami pojawił się jednak fason, który powstał jak feniks z popiołów i zaliczył wielki powrót do świata fashion . Swój okres świetności miał w latach 70. Mowa oczywiście o modelu, którego nogawki zaczynają rozszerzać się mniej więcej na wysokości kolan, czyli dzwonach .

53-letnia aktorka opublikowała na InstaStories selfie w lustrze. Zaproponowała stylizację dla dojrzałych kobiet, które lubią klimat kowbojski i boho. Główną rolę w tym looku odegrały jeansowe dzwony , wyróżniające się ze względu na imitację wywiniętych nogawek . To detal, który pojawia się coraz częściej i zyskuje na popularności. Kożuchowska zestawiła modne spodnie z wzorzystą bluzką i kamizelką.

Nie sposób też nie zwrócić uwagi na pasek z dużą klamrą. Całość dopełniły botki. Wszystkie elementy stworzyły spójną stylizację, która jednak nie jest na tyle klasyczna, by spodobać się każdemu. Jednak w okresie zimowym wystarczy dobrać do takich jeansów wełniany sweter i biżuterię XXL, by wyglądać absolutnie fenomenalnie.