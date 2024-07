Zrobiła tak w samolocie. Pasażerowie byli zniesmaczeni

Sezon urlopowy w pełni. Część ludzi wybierając się na urlop, decyduje się na podróż środkami komunikacji zbiorowej. Choć wydawać by się mogło, że wiele już powiedziano na temat savoir-vivre'u obowiązującego w pociągach czy samolotach, wciąż wiele osób o tym zapomina.

Tak było w przypadku lotu z Salonik do poznania. Jedna z osób lecących samolotem taniej linii lotniczej podzieliła się z "Faktem" historią, jakiej była świadkiem podczas podróży. Chodziło o zachowanie jednej z pasażerek.

Jak czytamy w "Fakcie" - w pewnym momencie lotu, jedna z turystek, nie zważając na współpasażerów, ściągnęła buty i postanowiła wyprostować nogi bez wstawania z miejsca. Po prostu położyła bose stopy na znajdującym się przed nią siedzeniu, nie przejmując się faktem, że zwisają one tuż nad głową osoby siedzącej przed nią.

Oburzona zachowaniem turystki kobieta w rozmowie z "Faktem" przyznała, że w samolotach należących do tanich linii lotniczych nie ma zbyt wiele miejsca, jednak to nie usprawiedliwia takiego zachowania.

- (...) Ludzie to już naprawdę nie mają wstydu, żeby prezentować całemu pokładowi swoje bose stopy i pedicure - mówiła. Wspomniała też, że wcześniej przez godzinę oczekiwali na pokładzie na start, więc - jak zaznaczyła - "nikt nie był już raczej pierwszej świeżości".

