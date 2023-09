Zrobili jej zdjęcia na ulicy. Takich paznokci jeszcze nie widzieliśmy

Margaret należy do tych artystek, które śmiało eksperymentują z wizerunkiem i lubią szokować właśnie za jego sprawą. Polska Lady Gaga? Być może. Teraz wokalistka pochwaliła się w sieci kolejną stylizacją, lecz my obraliśmy zoom na paznokcie – długie i spiczaste. Z pewnością nie każdemu przypadną do gustu.