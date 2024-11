Zrobili losowanie na mikołajki. Jest przerażona prośbami dzieci

Grudzień to czas, kiedy w szkołach są organizowane mikołajki. Uczniowie, uczennice, a bardzo często także ich wychowawczynie, losują osobę, której kupią drobny upominek. I gdy jeszcze kilka lat temu wśród uczniów królowały słodycze i książki, dziś prośby są znacznie inne. Tegorocznymi podzieliła się publicznie jedna z nauczycielek.

- Błyszczyk, róż, tusz, krem, balsam - to rzeczy, które wyliczyła nauczycielka w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Kobieta była zarówno przerażona, jak i zaniepokojona prośbami uczennic. Nie ukrywała, że jej zdaniem, dziewczęta nie powinny w tym wieku używać kosmetyków do makijażu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!