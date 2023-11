Zrobili miłosne tatuaże. Ekspertka ostrzega przed konsekwencjami

Marcin Hakiel nie kryje, że jest w szczęśliwym związku. Jego nowa wybranka Dominika chętnie towarzyszy tancerzowi podczas publicznych wyjść na branżowe imprezy. Parę najwyraźniej połączyło bardzo głębokie uczucie. Nie każdy bowiem na początku związku decyduje się na symboliczne tatuaże. O tym, że mimo wszystko nie jest to najlepszy pomysł na okazywanie sobie uczuć, opowiedziała jedna z warszawskich tatuatorek.

Marcin Hakiel wraz z Dominiką pochwalili się na Instagramie fotografią ukazującą dłonie ze świeżo wykonanymi tatuażami. Inicjały imion zakochanych znalazły się... na palcach serdecznych. Trzeba przyznać, że to wyjątkowo symboliczny gest.

Plotek postanowił zapytać tatuatorkę, czy to częsty zabieg wśród par, a także jak ocenia decyzję Hakiela i Dominiki. Pracująca w White Rat Tattoo Agata Kacperczyk nie ma wątpliwości, że dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem byłby wspólny tatuaż jakiegoś symbolu, który kojarzy się z daną osobą, a nie inicjały imion.

