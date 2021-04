Zrozpaczony Rafał Mohr. Pięknie pożegnał ukochaną mamę

Rafał Mohr od wielu lat pojawia się w wielu filmach i serialach, a także grywa w teatrze. Widzowie na pewno pamiętają aktora z ról w "Graczykach", "Pitbullu" czy "Klerze". Szczególnie ostatnia z wymienionych pozycji okazała się dla aktora prawdziwym sukcesem – w jednym z wywiadów opowiedział, że wiele osób zaczepia go na ulicy i chce porozmawiać z nim na temat filmu.

Mohr pogrążony w żałobie

Aktor posiada konto na Facebooku, ale w przeciwieństwie do innych znanych osób, nie korzysta z niego zbyt często i nie zamieszcza wielu treści. Przede wszystkim skupia się na ważnych momentach związanych z pracą i zdrowiem. Ostatnio Mohr zachęcił innych ozdrowieńców do oddana krwi i osocza, aby pomóc innym chorym.

Niestety jeden z ostatnich wpisów aktora jest przykry i bardzo trudny. Okazuje się, że stracił niedawno mamę, która zmarła po długiej chorobie. To wyjątkowy post Mohra, w którym pozwolił sobie na emocje oraz przekazanie smutnej wiadomości. Do postu aktor dodał także kilka zdjęć, na których jest z mamą.

"Odeszła moja Mama. Niestety nie wygrała tej walki. Po, jakby się wydawało polepszeniu stanu zdrowia, nastąpiło załamanie. I cisza... Wierzę głęboko, że jest teraz w lepszym świecie. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że miałem tak wspaniałą Mamę. Jestem wdzięczny, że nauczyła mnie prawdy i miłości. Będę o tym pamiętał wiecznie" - napisał na Facebooku.

