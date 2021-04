Najstarsza córka Niemena nie ma po ojcu żadnej pamiątki

Pierwsza żona Niemena nie miała poczucia stabilizacji w związku. Chciała, żeby Czesław poszedł do normalnej pracy, za którą co miesiąc otrzymywałby pensję. Jednak dla niego priorytetem była muzyka. Maria podjęła pracę w gdyńskim szpitalu, by utrzymać siebie i córkę.