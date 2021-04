Odeta Moro nie wyklucza kolejnej ciąży? "Zobaczymy, co przyniesie życie"

Możliwa trzecia ciąża

Dziennikarka nie odniosła się do zarzutów stawianych przez fanów, a jedynie obróciła wszystko w żart. Moro nie widziała w tym nic złego, choć nagranie płaczącego dziecka poruszyło internautów. Pojawiły się nawet komentarze sugerujące, że gwiazda nie nadaje się na matkę. Jak się okazuje, dziennikarka ma inne zdanie na ten temat. Wiele wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości na świecie pojawi się trzecie dziecko.

"Zobaczymy, co jeszcze przyniesie życie. Jeśli mnie też jest to pisane, to przecież nie będę z tym walczyć. Bycie matką to ciężka praca, najcięższa. Nie ukrywam, że późne macierzyństwo jest okupione większym wysiłkiem" - czytamy.