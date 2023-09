Zrzucił garnitur. "Jak młody Jon Bon Jovi"

"Taki amerykański", "Jak to jak? Mecenas zawsze cały na czarno", "Jak młody Jon Bon Jovi", "No i jest teczka tajemnic", "Ależ podobny do młodego Toma Cruse'a", "Buty pasują do uśmiechu!", "Myślałam, że to Tom Cruise" - możemy przeczytać w komentarzach.