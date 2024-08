Zrzuciła 40 kg. Ala z "Kanapowczyń" pokazała się w stroju kąpielowym

Format "Kanapowczynie" póki co doczekał się dwóch sezonów. Program pomógł bohaterkom zawalczyć o zdrowie. W ostatniej serii pojawiła się Alicja, która dzięki wsparciu realizatorów schudła 40 kilogramów.

28-latka była kelnerką, uwielbiającą pizzę, i potrafiącą wypić nawet sześć energetyków dziennie. W trakcie sześciu miesięcy jej życie wywróciło się do góry nogami. Obecnie jej sylwetka wygląda zupełnie inaczej, a sama Ala niezmiernie cieszy się z efektów tej zmiany. Nie kryje, że jest wdzięczna "Kanapowczyniom" za to, jak dziś się czuje.

28-latka jest w stałym kontakcie z internautami i wielbicielami programu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej konto na Instagramie ma ponad 36 tys. obserwujących. Alicja od czasu do czasu publikuje fotografie upamiętniające jej przemianę. W jednym z komentarzy pod instagramowym wpisem 28-latka przyznała, że jej waga wyjściowa wynosiła 105,5 kg .

Dla wielu osób jej przemiana stanowi inspirację i motywację do działania. Alicja przyznała, że dziś jej waga pokazuje o 40 kilogramów mniej. Wygranie z nadwagą było procesem wymagającym dużej determinacji. Jednak, co podkreśla bohaterka "Kanapowczyń", była to gra warta świeczki. Niedawno na Instagramie pojawiło się zdjęcie z miejskiego basenu.