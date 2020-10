Zupa z dyni w kilku wersjach. Przepisy na dania z sezonowych warzyw

Jak przygotować taką aromatyczną zupę z dyni? Zaczynamy od obrania warzywa ze skórki, usunięcia pestek i pokrojenia miąższu w kostkę. Dalej obieramy ziemniaki, również kroimy i dorzucamy wszystko do zeszklonej w garnku cebuli z czosnkiem. Do całości dodajemy przyprawy i dusimy 5 minut. Następnie dolewamy bulion – warzywa gotujemy do miękkości. Na koniec miksujemy wszystko z mlekiem kokosowym.

Dynię i paprykę należy umyć, osuszyć, pokroić na kawałki, a gniazda nasienne usunąć. Razem z papryczką chili całość należy ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do nagrzanego do 190 stopni piekarnika i piec do miękkości (około 30-40 minut). Następnie ostudzić i obrać ze skórki.