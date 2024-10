Zupełnie inaczej niż w "PnŚ". Na Telekamery wybrała obcisłą kreację

Uwagę w tym gronie zwracała z pewnością Beata Tadla, która na co dzień wybiera bardzo stonowane stylizacje w smart casualowym wydaniu. Ale wieczorna gala wymaga czegoś innego. Wybór dziennikarki padł na obcisłą kreację w modnym kolorze .

Jednak maksymalne zabudowanie nie odejmuje temu modelowi zmysłowości. Uwagę zwracają również marszczenia , które kończą się na wysokości pasa. Poniżej tkanina gładko spływa w dół. Należy stwierdzić, że nie jest to ani najlepsza, ani najgorsza stylizacja dziennikarki.

