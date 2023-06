ZUS ostrzega przed problemami. Mogą dotyczyć co piątego seniora

To emeryt decyduje, czy chce otrzymać pieniądze na konto, czy od listonosza. ZUS jednak wyraźnie zachęca do wyboru przelewu. Ci nieprzekonani wskazują, że problemem są zazwyczaj trudności z dostępem do bankomatów we wsiach i małych miasteczkach. Dla niektórych, zwłaszcza samotnych emerytów, ważny jest też aspekt społeczny i cenią sobie kontakt z listonoszem.