Związek Dody i Emila Stępnia. Artystka wróciła z wakacji do pustego domu

Wróciła do pustego domu

Kilkanaście dni temu media poinformowały, że Dorota Rabczewska spotyka się z przystojnym surferem. Mężczyzna publikował ich wspólne zdjęcia na swoich social mediach. Później Doda pokazała, jak spędza urlop nad ciepłym morzem. Towarzyszyła jej koleżanka, nie mąż, z którym podczas pandemii nie było jej po drodze. Jak się okazuje, po wojażach na plaży artystka wróciła do Warszawy, do pustego domu.

Być może ta sytuacja to pokłosie trudów społecznej kwarantanny. Pandemia dała się we znaki wielu związkom. Doda tak mówiła o swoim mężu podczas okresu izolacji: "Mój mąż nie gotuje za bardzo. My się za to więcej teraz kłócimy i nie jest kolorowo. Człowiek jak nie może już jeździć to zaczyna za tym tęsknić. Jestem ciągle skazana na jedna osobę. Siedzę ze swoim chłopem i już oszaleć idzie".