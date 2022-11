Zwierzęcy wzór w roli głównej. Dagmara Kaźmierska na premierze autobiografii

Dagmara Kaźmierska na premierze autobiografii

Dagmara Kaźmierska, jak na prawdziwą "królową" przystało, pokazała się w iście królewskiej stylizacji. Bieliźniana sukienka o dopasowanym kroju w zwierzęce cętki była równie zwracająca uwagę, co krótkie futro z długimi rękawami - mamy szczerą nadzieję, że sztuczne. Do tego zamszowe, krótkie kowbojki w beżowym kolorze i, oczywiście, dużo złotej biżuterii. Trudno ocenić, czy ta stylizacja należała do udanych. Z jednej strony wszystkiego jest tu zdecydowanie za dużo, jednak Kaźmierska ma właśnie taki styl.