Zwolnienie nie było najgorsze. Mówi, jak potraktowała ją produkcja

- Patrząc na to, co wydarzyło się na scenie, gdy odbierano nagrodę za program, który prowadziłam dziesięć lat, dobrze się stało, że mnie nie było. Skoro produkcja udaje, że nigdy nie prowadziłam tego programu, nie zaprasza mnie tam, to byłoby to bardzo niezręczne i niekomfortowe, gdybym się jednak pojawiła i oglądała ich przemowę z pozycji widowni. Wyświadczyłam im tylko przysługę, że mnie nie było. Pracowałam z nimi tyle lat, myślałam, że się lubimy i szanujemy, a wygląda na to, że ja dla nich już nie istnieję od chwili, gdy mnie zwolnił dyrektor Miszczak. Przykre - oceniła w rozmowie z Plotkiem.