Zwykłe pasemka są już passé? Fallayage to hit w koloryzacji włosów

Jesień to najlepszy moment na zmianę fryzury. Latem nie przykłada się do niej tak dużej wagi – słońce pięknie rozjaśnia pasma, a woda morska wystarczy do ich "niedbałej" stylizacji. Lecz jesienią trzeba dołożyć nieco więcej starań. Jednak fryzjerska metamorfoza pozwoli ci uniknąć chandry związanej z ponurą aurą za oknem.