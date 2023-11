Zwykłe płaszcze odchodzą do lamusa? Teraz rządzą "teddy coats"

Choć wełniane, jakościowe płaszcze są wartym każdej złotówki klasykiem w kobiecej garderobie, to nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach sezonowej zachcianki zafundować sobie inny model. Mamy na myśli "teddy coat", czyli przytulny płaszcz z charakterystycznego, "misiowego" materiału .

Na jasnobeżowy płaszcz "teddy" w podobnym stylu zdecydowała się ostatnio Katarzyna Cichopek . Aktorka i prezenterka postanowiła połączyć go z czarną bazą – golfem, wąskimi spodniami oraz traperami – co zawsze będzie strzałem w dziesiątkę.

Nieco krótszy, lecz równie efektowny fason w odcieniu jasnego beżu zaprezentowała niedawno Anna Markowska. By stworzyć monochromatyczny look, modelka wybrała do tego trapery w tym samym kolorze. Choć "teddy coat" doskonale pasuje do butów o nieco masywniejszym, to doskonale będzie również wyglądał w duecie z klasycznymi kozakami czy śniegowcami.