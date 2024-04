Zadomowił się w Polsce. Uważaj, żeby nie dotknąć

Pająki należą do rodziny pajęczaków. To niewielkie stworzenia, które wkradają się do domów w poszukiwaniu ciepłego schronienia i pożywienia. Większość z nich posiada woreczki jadowe, które produkują jad. W zależności od gatunku może być on hemolityczny bądź neurotoksyczny.

Takie pająki zamieszkują w Polsce, jednak ich jad jest toksyczny wyłącznie dla bezkręgowców. Jest jednak jeden gatunek, na który warto zwrócić szczególną uwagę. To bagnik nadwodny. Widok bagnika może wzbudzać strach, a ukąszenie wywołuje szereg nieprzyjemnych objawów.

Ten ogromny pająk mieszka w Polsce. Spotkasz go nad jeziorem

Bagnik nadwodny to jeden z największych pająków w Polsce. Pajęczak należy do rodziny darownikowatych. Osiąga niemal 8 cm długości. Występuje na terenie całej Europy i Azji, jednak uznaje się go za gatunek wymarły. Można spotkać go w Polsce. Bagnik zamieszkuje tereny bagienne, łąki, brzegi rzek i jezior. Umie poruszać się po wodzie, a nawet w niej nurkować.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pajęczak żywi się wodnymi owadami, niewielkimi rybami, kijankami, a nawet żabami. W przeciwieństwie do większości pająków nie buduje sieci. Staranie wybiera swoje ofiary i poluje na nie, kiedy nadarzy się taka okazja. Choć w Polsce nie ma zbyt wielu przedstawicieli tego gatunku, bagnik może zaatakować człowieka.

Uważaj na tego pająka. Może cię zaatakować

Bagnik nawodny jest z natury płochliwy, jednak kiedy poczuje się zagrożony, potrafi zaatakować. Ukąszenie przez pająka jest bardzo bolesne i niesie za sobą szereg nieprzyjemnych dolegliwości. Czego można się spodziewać? Według niektórych objawy przypominają kaca - dotyka nas silny ból głowy, wymioty czy biegunka. Opisane objawy mogą utrzymywać się przez kilka dni, jednak nie wymagają interwencji lekarskiej.

Jak uchronić się przed atakiem pająka? Jeśli wybierasz się na tereny podmokłe, przed wyjściem spryskaj się preparatem odstraszającym komary i pajęczaki. Możesz też wetrzeć w skórę odrobinę olejku eterycznego z lawendy. Ten zapach odstrasza zarówno pająki, jak i komary.

Źródło: Onet

© Materiały WP