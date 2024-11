Żyje w "rzymskim małżeństwie". Coraz więcej osób się na to decyduje

Izabela Kuna i jej mąż, Dariusz Kurzelewski, poznali się w trakcie studiów na łódzkiej filmówce. Szybko się w sobie zakochali i podjęli decyzję o ślubie. W jego trakcie aktorka zdała sobie jednak sprawę, że popełnia błąd. Z jej strony zakończyło się to płaczem.

Izabela Kuna na samym początku kariery aktorskiej otrzymywała jedynie epizodyczne role. Z tego względu zdecydowała się wyjechać do Norwegii, gdzie przez pewien czas dorabiała. Pracowała w ekipie remontowej, sprzątała domy i była opiekunką do dzieci.

Musiała dorabiać. "Smutne, ale zarabiałam za to duże pieniądze"

Musiała dorabiać. "Smutne, ale zarabiałam za to duże pieniądze"

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!