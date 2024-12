Żyje w "rzymskim małżeństwie". Tak mówi o partnerze

Jest jedną z najlepszych, polskich pływaczek. Choć obecnie skupia się przede wszystkim na życiu rodzinnym, nie ukrywa, że sport wciąż jest dla niej bardzo ważny. W końcu to właśnie miłość do niego połączyła ją z ukochanym.

"Rzymskie małżeństwo" to niezalegalizowany w świetle prawa związek, w którym dwójka ludzi obiecała sobie, że chce ze sobą być. Okazuje się, że właśnie na taką relację zdecydowała się również Otylia Jędrzejczak.

Otylia Jędrzejczak jest o cztery lata starsza od swojego partnera, Pawła Przybyły. Choć wiele kobiet nie wyobraża sobie być z młodszymi mężczyznami, dla pływaczki nie jest to ważne.

