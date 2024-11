Przestała żywić pracowników. Rolniczka z Podlasia mówi, co się stało

Justyna i Łukasz Maciorowscy to jedni z najbardziej lubianych bohaterów serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Na co dzień wspólnie prowadzą gospodarstwo z hodowlą bydła, a kulisami pracy dzielą się w mediach społecznościowych. W nowym nagraniu Maciorowska ujawniła, dlaczego już nie zapewnia wyżywienia swoim pracownikom.

- Jak zaszłam już w czwartą ciążę, to było mi już mega ciężko. I przez to, że tu obora, tu cielaki, tu trójka dzieci w domu plus to gotowanie dla pracowników. Trzeba było konkretne, treściwe posiłki gotować - opowiadała, zdradzając, że na śniadanie dawała im coś ciepłego, obiad składał się z dwóch dań i deseru, a kolacja zazwyczaj z kanapek.