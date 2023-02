"10 lat młodsza w 10 dni". Uczestniczka uderza w Maję Sablewską

Uczestniczka zdradza kulisy programu

Po kilku tygodniach pani Jolanta zdecydowała odnieść się do tego, co się stało w programie. Wyznała, że została oszukana przez produkcję, ponieważ nie zrobiono jej wszystkich obiecanych zabiegów, w tym zabiegu stomatologicznego na dolną szczękę, co - jak mówiła "Plejadzie" - było jej warunkiem uczestnictwa w show.