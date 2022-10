10-letnia Rosjanka zatrzymana przez policję. Powodem żółto-niebieski awatar

Z relacji matki 10-latki wynika, że 5 października o godz. 10 w szkole pojawiła się policja. Kiedy kobieta została o tym powiadomiona i jechała do szkoły, funkcjonariusze pytali jej córkę o to, czym zajmuje się mama i jak spędzają wolny czas. Następnie wsadzili dziewczynkę do oddzielnego samochodu niż ją i przewieźli do jednego z komisariatów.