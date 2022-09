Rosjanka w Polsce: Wielu ludzi rzuca wszystko i ucieka z Rosji

Inna znajoma, której mąż również może zostać wysłany na front, napisała mi, że na razie czekają na 27 września, na wyniki referendum. To będzie dla nich potwierdzenie, czy grozi mu pobór. Po czym dodała coś, co w mniej tragicznych okolicznościach by mnie rozśmieszyło: "Liczymy na rozsądek rządu". To ostatnie, na co bym liczyła, gdyby to mojemu mężowi i ojcu mojego dziecka groziło wysłanie na front. Zaś na pytanie o wyjazd z Rosji odpowiedziała krótko: "A komu my tam jesteśmy potrzebni? Gdzie znajdziemy pracę? Jak dostaniemy wizę, gdy nikt nas nie chce?".