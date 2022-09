Primabalerina Olga Smirnova o ucieczce z Rosji. "Posunęliśmy się za daleko"

Kiedy wybuchła wojna, nie miała najmniejszych wątpliwości. Olga Smirnova, 30-letnia primabalerina Teatru Bolszoj potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę. Podkreśliła wówczas, że nie może pozostać obojętna wobec globalnej katastrofy. "Nigdy nie sądziłam, że będę się wstydzić Rosji, zawsze byłam dumna z utalentowanych Rosjan, z naszych osiągnięć kulturalnych i sportowych. Ale teraz czuję, że została narysowana linia, która oddziela to, co było przedtem, od tego, co będzie" — napisała wówczas na Telegramie.