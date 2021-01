10. rocznica śmierci Krzysztofa Kolbergera. Zofia Czernicka tęskni za zmarłym aktorem

"Było to bardzo piękne, chociaż nie łączyło nas wspólne mieszkanie, ani kredyt. Krzysztof pytany, czy jesteśmy parą, zawsze odpowiadał: Jesteśmy więcej niż parą. To był ważny mężczyzna w moim życiu" - powiedziała Czernicka w rozmowie z Faktem.

Krzysztof Kolberger zmarł 10 lat temu i tuż przed śmiercią przeszedł wiele ciężkich chwil, jednak okazuje się, że do samego końca starał się żyć w miarę normalnie. "Pięknie walczył, udowadniając, że mimo cierpienia można dalej żyć i pracować. Grał w teatrze po tych wszystkich operacjach. Do końca nie godził się, by przejść na rentę i do ostatnich chwil był aktorem Teatru Narodowego w Warszawie" - podkreśliła Zofia Czernicka