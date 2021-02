11-latek zamarzł we własnym łóżku. Rodzice żądają 100 mln dolarów odszkodowania od firm energetycznych

Historie mrożące krew w żyłach

Brak dostępu do prądu i ogrzewania, zbiera śmiertelne żniwo. Ludzie zamarzają, trują się czadem, próby ogrzewania się na własną rękę doprowadzają do pożarów. Do tej pory, z powodu mrozów, zmarło ok. 40 osób, wśród nich, jedenastolatek, który chciał po prostu pobawić się na dworze.