Joanna Kurowska o Ibiszu: "Walnęłam go krzesłem"

Joanna Kurowska pisze, że Ibisz był poukładany i "śliczny jak majowy poranek". "W nieskazitelnej białej koszuli polo z wielkiej Warszawy... Ja, niepoukładana, spóźniająca się, z ptasim gniazdem w moich włosach do pasa, z małego miasteczka..." – wylicza dzielące ich wówczas różnice. To musiało się źle skończyć.

Ibisz i Kurowska – historia znajomości

Wpis Kurowska skwitowała zdaniem, że ostatnie, o czym wtedy by pomyślała to to, że Krzysztof Ibisz stanie się jej bliski. Nie cierpiała go, ale dzisiaj, po tylu latach znajomości, uważa dziennikarza za swojego przyjaciela i z chęcią zgodziła się na udział w jego programie "Demakijaż". Łącząca ich relacja jest na tyle bliska, że aktorka zabrała na wywiad swoją córkę, Zosię Świątkiewicz.