12-letnia ofiara gwałtu urodziła bliźnięta. "Zmuszono ją do macierzyństwa"

Sprawa zgwałconej dziewczynki oburzyła opinię publiczną. Zwłaszcza, że według doniesień "Página/12" 12-latka chciała usunąć ciążę. Działacze ruchu pro-choice informują, że chociaż dziecko trafiło do szpitala w trzecim trymestrze ciąży, to urzędnicy tak przedłużali procedurę, że ostatecznie na zabieg było za późno. "Zmuszono ją do macierzyństwa" – uważają aktywiści.