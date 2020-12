Danuta Martyniuk zaprosiła byłą synową i wnuczkę? Chce rodzinnie spędzić święta

Sytuacja rodzinna u Martyniuków nie należała do najłatwiejszych. Ekscesy Daniela poważnie odbiły się na jego małżeństwie z młodziutką Eweliną, z którą ostatecznie rozwiódł się we wrześniu tego roku. Również jego matka Danuta Martyniuk okazała się osobą konfliktową, co już wielokrotnie udowadniała. Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, żona Zenka postanowiła zaprosić byłą synową i wnuczkę.

Share

Danuta Martyniuk marzy o świętach z Laurą. (AKPA)