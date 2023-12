12 słów mistrza. Otwarcie wystawy zdjęć Bartka Barczyka - poświęconej pamięci Krzysztofa Pendereckiego w NOSPR

Nic więc dziwnego, że to właśnie architekt Tomasz Konior został zaproszony do współpracy przy projektowaniu przestrzeni ekspozycyjnej wystawy, która zabiera nas w krótką choć poruszającą podróż w głąb duszy Maestra. Nad koncepcją wystawy pracował również Dominik Koroś z Konior Studio. 12 słów mistrza to lapidarna opowieść o dziedzictwie Krzysztofa Pendereckiego, zatrzymana w kadrach Bartka Barczyka, którą pomagają zrozumieć fragmenty rozmów z artystą, prowadzonych przez Aleksandra Laskowskiego. To bowiem dzięki temu znakomitemu dziennikarzowi, propagatorowi muzyki klasycznej oraz autorowi licznych książek i publikacji w tej dziedzinie, narodził się pomysł "napisania" interdyscyplinarnej biografii Mistrza.