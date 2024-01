Czy żona Donalda Tuska pracuje? Wszystko stało się jasne

Żona Donalda Tuska nie pracuje

I choć projekt o ujawnieniu majątków małżonków polityków został skierowany do pierwszego czytania, to premier już w połowie grudnia złożył deklarację w Rejestrze Korzyści, do którego dotarł portal Fakt. Wynika z niej, że Małgorzata Tusk nie zajmuje żadnego stanowiska ani w administracji publicznej, ani żadnej instytucji prywatnej.